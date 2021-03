La situazione di oggi dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 5 marzo del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 22.865 nuovi positivi e i 339 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

5 marzo: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

I casi delle ultime 24 ore suddivisi regione per regione: nelle Marche positivi nel percorso nuove diagnosi sono 1027 (257 in provincia di Macerata, 346 in provincia di Ancona, 228 in provincia di Pesaro-Urbino, 74 in provincia di Fermo, 93 in provincia di Ascoli Piceno e 29 fuori regione). In Veneto, ha spiegato Zaia, “abbiamo rilevato 1505 positivi, che rapportati ai tamponi sono il 3,44%. I positivi dall’inizio sono 339.742. Ad oggi i positivi in Veneto sono 27.440”. In Basilicata 169 nuovi casi positivi su un totale di 1.666 tamponi molecolari. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 107 (invariato): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 26 nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 8 in Terapia intensiva. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.231 su 25.341 test di cui 15.165 tamponi molecolari e 10.176 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,86% (9,6% sulle prime diagnosi)”, ha annunciato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus