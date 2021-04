10.680 nuovi positivi e 296 decessi nelle ultime 24 ore. 250.933 tamponi processati, con un indice di positività che si attesta al 10,4% L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 5 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 18.025 nuovi positivi e 326 decessi di ieri.

5 aprile: bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

I dati dei positivi di oggi 5 aprile suddivisi nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 2462 tamponi: 1730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1059 nello screening con percorso Antigenico) e 732 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 182 (57 in provincia di Macerata, 89 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). In Molise 18 casi e zero decessi. In Veneto 649 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 17 idecessi. Negli ospedali rispetto a ieri ci sono tre ricoveri in meno per un totale di 1.935 pazienti, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 302 in aumento di 5 nelle ultime 24 ore. In Alto Adige 48 nuovi positivi e tre decessi. In Basilicata, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 17 nuovi positivi (su 368 test processati) e due vittime. In Toscana, dal bollettino di oggi sono emersi 981 nuovi casi su 10.500 tamponi effettuati e 24 decessi. In Puglia, su 3.978 test processati, sono stati rilevati 677 nuovi contagi. Sale di 20 unità il numero dei decessi totali da inizio pandemia. La situazione in Campania, nel bollettino trasmesso oggi al Ministero della Salute, indica 929 nuovi contagi su 6.687 tamponi molecolari processati. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9, mentre i guariti superano il numero dei nuovi positivi: 1.386. In Sardegna 261 nuovi casi su 2.182 test e 2 decessi. Nel Lazio, su 11mila test processati, si registrano 1.419 nuovi positivi (di cui 700 solo a Roma) e 32 decessi. In Emilia-Romagna 1.493 nuovi contagi su 6.299 tamponi eseguiti. 38 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. L’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 804 nuovi casi di persone risultate positive (su 8.158 tamponi) e 13 decessi. In leggero calo (-5 rispetto al bollettino di ieri) il numero di posti occupati nei reparti di terapia intensiva.