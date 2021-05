Dopo i 5.948 nuovi casi e i 256 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 4 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 9.116 nuovi contagiati e 305 morti. Diminuiscono le terapie intensive (-67) e i ricoveri (-219). Il tasso di positività scende al 2,9% e le dosi di vaccino somministrate sono 21.161899.

4 maggio: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

La suddivisione dei casi di oggi 4 maggio regione per regione: i nuovi casi registrati in Toscana sono 503 su 22.393 test di cui 9.957 tamponi molecolari e 12.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,25% (7,0% sulle prime diagnosi). In Basilicata 74 nuovi casi su un totale di 1.453 tamponi molecolari, e si registrano due decessi. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 172 (+2): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza, 21 in medicina interna Covid, 4 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 31 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 12 in medicina interna Covid e 5 in terapia intensiva. In aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9 (+2). Nelle Marche 204 contagi: nelle ultime 24 ore sono stati testati 4416 tamponi: 2191 nel percorso nuove diagnosi (di cui 662 nello screening con percorso Antigenico) e 2225 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 204 (38 in provincia di Macerata, 28 in provincia di Ancona, 56 in provincia di Pesaro-Urbino, 31 in provincia di Fermo, 46 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione). In Veneto 364 nuovi casi e sono stati registrati 4 decessi. 1.208 ricoverati nei reparti non critici (-1) e 183 (+1) nelle terapie intensive. Abruzzo: 85 nuovi positivi e 5 decessi. Calabria: 302 nuovi positivi e 5 morti. Campania: 1331 nuovi contagiati e 38 decessi. Emilia-Romagna: 488 nuovi positivi e 24 morti. Friuli-Venezia Giulia: 133 nuovi contagiati e 3 morti. Liguria: 161 nuovi contagiati e 36 decessi. Lazio: 803 nuovi contagiati e 36 morti. Lombardia: 1354 nuovi contagiati e 41 decessi. Molise: 5 nuovi positivi e nessun morto. Piemonte: 637 nuovi contagiati e 28 decessi. Puglia: 1028 nuovi contagiati e 34 decessi. Sardegna: 104 nuovi positivi e 5 morti. Sicilia: 902 nuovi contagiati e 25 decessi. Umbria: 98 positivi e nessun morto. Valle D’Aosta: 25 nuovi contagiati e nessun decesso.