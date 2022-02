Non ce l’ha fatta il cacciatore di 33 anni colpito per errore durante una battuta di caccia al capriolo. L’incidente è avvenuto a Baldissero d’Alba, nel Cuneese, e a nulla sono valsi i tentativi del 118 di salvargli la vita. Il proiettile che ha raggiunto il giovane, residente a Carmagnola, è stato fatale. A rendere noto l’accaduto è stato il 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Bra, che ora stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto.

Il 33enne morto durante una battuta di caccia nel Cuneese: era stato scambiato per un cinghiale

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, il 33enne, che si trovava insieme a un compagno di caccia, è stato colpito da un terzo cacciatore, un 65enne appartenente ad un altro gruppo, impegnato in una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo si trovava a una distanza di alcune decine di metri e il colpo sarebbe partito per errore. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo e il pm di turno, assieme al medico legale, ha raggiunto questa mattina il luogo dell’incidente. La salma, poi, è stata trasferita a Carmagnola.

I carabinieri hanno raccolto finora le testimonianze dei due gruppi di cacciatori che, a quanto pare, si sarebbero incrociati per errore nella stessa zona. Non è la prima volta che avviene un incidente simile. Lo scorso dicembre, a Valmala, in valle Varaita, un altro cacciatore aveva perso la vita: Emilio Ballatore, muratore di 57 anni, di Piasco, era morto ferito da un compagno di battuta di caccia al quale era partito un colpo per sbaglio.

Un altro caso, per fortuna non sfociato in tragedia, è avvenuto a Latina, sempre a dicembre, dove un giovane cacciatore ha scambiato il cane di un suo “collega” per selvaggina e gli ha sparato, uccidendolo. Il proprietario, per vendicarsi, ha imbracato il fucile e l’ha ferito alle gambe.