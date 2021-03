L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia con il bollettino del 3 marzo del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 17.083 contagiati e 343 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

3 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi

I nuovi casi nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 7061 tamponi: 4779 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2089 nello screening con percorso Antigenico) e 2282 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,9%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 759 (131 in provincia di Macerata, 331 in provincia di Ancona, 156 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione). In Toscana sono 1.163 i positivi in più rispetto a ieri (1.122 confermati con tampone molecolare e 41 da test rapido antigenico). I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 135.347 (84,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16.532 tamponi molecolari e 8.381 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo. Sono invece 13.257 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 19.259, +2,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.192 (29 in più rispetto a ieri, più 2,5%), 171 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%). Oggi si registrano 28 nuovi decessi. In Abruzzo si registrano 573 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 93 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1731. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 6.6 per cento. 638 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 82 (-3 rispetto a ieri con 8 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12320 (-16 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.