Dopo i 13.125 nuovi positivi e i 217 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 26 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

26 aprile: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

La suddivisione dei nuovi casi di oggi 26 aprile regione per regione: in Toscana sono 737 i nuovi casi (711 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 223.551 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 194.818 (87,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.894 tamponi molecolari e 1.715 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,3% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.728 (23 in più rispetto a ieri), di cui 262 in terapia intensiva (10 in più). Si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un’età media di 81,3 anni. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 1617 tamponi: 732 nel percorso nuove diagnosi (di cui 207 nello screening con percorso Antigenico) e 885 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 123 (33 in provincia di Macerata, 49 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Fermo e 6 in provincia di Ascoli Piceno). In Basilicata 50 nuovi casi su un totale di 1.279 tamponi molecolari, e si registrano cinque decessi. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 176: al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 13 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 17 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 35 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 15 in medicina interna Covid e 6 in terapia intensiva. In calo, per effetto dei decessi, il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10 (-3). In Veneto 535 nuovi contagi. Si registrano altri 10 morti, che portano a 11.245 il totale dei decessi in Veneto dall’inizio dell’emergenza. La regione, da oggi in zona gialla, nelle ultime 24 ore ha processato 11.120 tamponi. L’indice di positività è al 4,81%. In Valle d’Aosta 53 nuovi contagi e tre decessi. I positivi attuali sono 814, + 22 rispetto a ieri, di cui 46 ricoverati in ospedale, 8 in terapia intensiva, e 760 in isolamento domiciliare. I guariti sono ad oggi 9478 + 28 rispetto a ieri i tamponi finora effettuati sono 111.275, +210, di cui 22.349 processati con test antigienico rapido. I decessi in Valle d’Aosta di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi sono 454.