La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 24 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 18.765 nuovi positivi e i 551 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

24 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi

I positivi di oggi 24 marzo suddivisi regione per regione: in Basilicata 124 nuovi casi di positivi. Le persone decedute sono 9. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Melfi (17) e Matera (11). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 162 (-10): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 29 in pneumologia, 13 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 37 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 9 in terapia intensiva. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 632 (123 in provincia di Macerata, 218 in provincia di Ancona, 117 in provincia di Pesaro-Urbino, 68 in provincia di Fermo, 82 in provincia di Ascoli Piceno e 24 fuori regione). In Molise 29 casi e 2 decessi. In Veneto 2.042 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 28. I ricoveris sono 1792, 39 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 267, in aumento di 7. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.197 su 26.059 test di cui 16.369 tamponi molecolari e 9.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,59% (11,5% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. In Abruzzo sono 329 i nuovi positivi, 11 i decessi . Friuli-Venezia Giulia: 762 nuovi contagiati, 20 i morti. Nella provincia di Bolzano i positivi delle ultime 24 ore sono 162, 2 i morti. Puglia: 1.709 nuovi contagi, 38 i decessi. In Umbria invece si arriva a quota 225, con 2 morti e il tasso di positività al 6,46%. In Valle D’Aosta i positivi passano dai 30 di ieri, ai 70 delle ultime 24 ore.