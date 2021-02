Dopo i 13.314 positivi e 356 decessi l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 24 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

24 febbraio: il bollettino di oggi sul Coronavirus

I nuovi casi suddivisi regione per regione: in Toscana nelle ultime 24 ore si registrano 857 i positivi in più (832 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 131.409 (86,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.192 tamponi molecolari e 8.006 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.005 (22 in più rispetto a ieri, più 2,2%), 163 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 2,5%). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 11 uomini e 6 donne con un’età media di 80,5 anni. In Basilicata su 1.386 tamponi molecolari rispetto a ieri 169 nuovi casi e zero decessi. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 87: a Potenza 26 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 9 in Medicina d’urgenza e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 13 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. In Veneto 895 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. I decessi registrati rispetto a ieri sono 21 in più ,per un numero complessivo di 9.763 vittime. I ricoverati nei reparti COVID sono in diminuzione: 8 in meno rispetto a ieri, 1.247 in totale ; scendono di 7 anche i pazienti attualmente in terapia intensiva, 132. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5953 tamponi: 3476 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1047 nello screening con percorso Antigenico) e 2477 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 616 (96 in provincia di Macerata, 266 in provincia di Ancona, 116 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 90 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori regione). i nuovi decessi sono 6. In Molise impennata di casi rispetto a ieri: i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 109, contro i 27 di martedì. Si registrano 3 decessi. In Alto Adige 355 nuovi positivi: 205 sulla base di 2.308 (di cui 441 nuovi test) tamponi pcr e 150 sulla base di 14.079 test antigenici. I nuovi decessi rispetto a ieri sono 6. Per quanto riguarda i ricoveri 45 pazienti si trovano in terapia intensiva, 227 nei normali reparti ospedalieri, 163 nelle strutture private convenzionate e 58 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In Abruzzo si registrano 535 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1662. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 721745 tamponi molecolari (+5101 rispetto a ieri) e 231741 test antigenici (+6372 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.6 per cento. 617 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 76 (-2 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12027 (-123 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In Valle d’Aosta oggi 14 casi e zero decessi.