In Francia ci sono i primi due casi di coronavirus 2019-nCov. Le analisi su due persone, una ricoverata a Parigi e l’altra a Bordeaux, hanno rivelato la presenza del micro organismo che il 31 dicembre scorso nel mercato di Wuhan è passato per la prima volta dall’animale all’uomo. L’uomo è di «origini cinesi», ma residente in Gironda, la regione di Bordeaux.

2019-nCov: il Coronavirus in Europa

In Italia invece per ora solo falsi allarmi: c’è stato un nuovo caso sospetto, quello di una donna che si è presentata all’ospedale di Parma con sintomi lievi dopo essere tornata dalla Cina. Era stata in tournée con la cantante ricoverata a Bari giovedì e della quale si è poi scoperto che era stata colpita da un batterio. Anche sulla paziente emiliana è stato trovato un micro organismo diverso dal coronavirus, il virus dell’influenza B. Intanto oggi la Cina ha esteso il cordone sanitario volto a circoscrivere l’infezione del coronavirus simile alla Sars. Lo hanno annunciato le autorità, precisando che i provvedimenti riguardano ora 56 milioni di persone. E salgono a cinque i casi di pazienti infettati dal nuovo coronavirus registrati ad Honk Kong. Altri tre viaggiatori in arrivo da Wuhan sono risultati positivi ai test e sono ricoverati in isolamento in condizioni definite stabili. Si tratta di una donna di 62 anni, arrivata in treno ad Hong Kong il 19 gennaio, ed una coppia di Wuhan, di 62 e 63 anni, arrivati ad Hong Kong il 22 gennaio. I loro familiari sono stati messi in quarantena.

E sei squadre di medici, per un totale di 1.230 dottori sono state inviate a Wuhan per combattere la diffusione della coronavirus. Lo riferisce la Commissione Nazionale per la Sanità cinese e sul posto si trovano già squadre di medici provenienti da Shanghai e dalla provincia sud-orientale cinese del Guangdong. La decisione arriva all’indomani della comunicazione dell’invio di centinaia di medici militari nella città. Tra questi c’è un gruppo di medici e infermieri super-esperti, provenienti dall’ospedale di Nanfang, che erano stati in prima linea nella battaglia contro la Sars nel 2003.

Repubblica pubblica oggi una serie di domande e risposte sul Coronavirus:

Quanti sono i contagiati dall’inizio dell’epidemia?

I casi sono stati 830, con 26 morti. Ieri è stato confermato il secondo negli Usa (dove sono state controllate 63 persone), a Chicago. Una diagnosi, la prima, è stata fatta anche in Nepal. Molti i sospetti nel mondo. In Messico ieri erano 5, mente la Gran Bretagna ha comunicato che sono tutte negative le analisi su 14 persone rientrate dalla Cina. Cosa sta facendo l’Italia per evitare l’arrivo del virus nel nostro Paese?

Intanto si è deciso, unici in Europa, di controllare i passeggeri dei voli in arrivo da Wuhan. A chi è atterrato a Fiumicino giovedì mattina è stata misurata la febbre per capire se qualcuno doveva essere messo in isolamento allo Spallanzani di Roma. A tutti è stato fatto dichiarare dove erano diretti in Italia. Cosa si fa a eventuali casi sospetti arrivati in aeroporto?

Il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, premette che «per un po’ di tempo non arriveranno altri voli dalla metropoli cinese dove è iniziata l’epidemia, visto che è stato disposto il blocco. Comunque i protocolli prevedono che i sospetti vanno analizzati e, se arriva la conferma dell’infezione, isolati . Riguardo alla cura, per questi virus non abbiamo farmaci specifici ma medicinali per affrontare i sintomi».

Intanto un medico, Liang Wudong di 62 anni, è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus mentre lavorava nell’Hubei Xinhua Hospital di Wuhan, epicentro dell’epidemia.

