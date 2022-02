La 14enne che accoltella una ragazza di 17 anni per una lite a Roma

Una discussione che si è trasformata, nel giro di pochi istanti, in una furiosa lite. Il tutto per motivi che, secondo le prime indiscrezioni, sembrano essere futili. È accaduto nel pomeriggio di lunedì a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove una 17enne è stata accoltellata da una 14enne in strada, davanti all’oratorio della chiesa di Santa Madre del Redentore. La più piccola delle due l’ha colpita con alcuni fendenti e la vittima è stata ricoverata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata dove è stata operata. Le sue condizioni non sembrano essere gravi.

17enne accoltellata da una 14enne a Tor Bella Monaca, a Roma

Colpita alla mano, a una clavicola e alla schiena. La 17enne accoltellata ha gridato dopo l’aggressione richiamando l’attenzione di alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. La polizia, intervenuta sul posto, ha sequestrato quel coltello da cucina con cui la 14enne ha aggredito l’altra minore. La più giovane, dopo il fatto, è stata fermata e condotta in Questura: per lei una denuncia per minacce aggravate, porto di oggetti atti a offendere e lesioni aggravate.

Ancora oscuro il movente che ha portato a quella lite che, nel giro di pochi minuti, si è trasformata in aggressione fisica. Secondo le prime indiscrezioni – anche se ancora devono trovare conferma – le due giovani avrebbero discusso per un ragazzo. Un confronto degenerato in violenza, prima dialettica e poi fisica. La più giovane delle due avrebbe estratto un coltello preso dalla cucina della propria abitazione e avrebbe colpito ripetutamente la 17enne provocandole diverse ferite alla mano, alla clavicola e alla schiena. Poi la corsa in ospedale grazie all’intervento di una signora che si trovava davanti all’oratorio di via Duilio Cambellotti in quei momenti concitati, intorno alle 17.30 di lunedì 21 febbraio. La minorenne ferita, fortunatamente, non è in pericolo di vita.