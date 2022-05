Il 14enne che sfrecciava in autostrada a bordo dell’auto, con i suoi genitori

Stava tranquillamente sfrecciando a bordo dell’automobile, con al fianco i suoi genitori. Quella che sembrava essere una tranquilla gita fuori porta di un’allegra famiglia, invece, ha rappresentato un grave rischio per tutti gli altri automobilisti. Perché al volante c’era un 14enne che guida in Autostrada, senza avere la patente e senza avere i requisiti anagrafici minimi per poter sostenere gli esami. A individuarlo è stata una pattuglia della Polizia stradale di Palmanova che hanno intercettato la vettura sulla A4, tra Latisana (in provincia di Udine) e Portogruaro.

14enne guida in autostrada al fianco dei genitori, multati

L’auto della Polizia si è vista superare da questa vettura in autostrada. Vedendola sfrecciare, gli agenti l’hanno raggiunta e hanno visto che alla guida si trovava un ragazzo molto giovane, mentre al suo fianco c’erano un uomo e una donna molto più grandi. Un elemento che li ha fatti insospettire e li ha portati a bloccare il viaggio della famiglia lungo la A4. E lì, una volta fermata l’automobile, la sorpresa: alla guida c’era un ragazzo di 14 anni, ovviamente senza patente.

Gli agenti, quindi, hanno multato i genitori che si sono resi colpevoli di diversi reati e infrazioni: guida senza patente, guida senza aver raggiunto la maggiore età e l’incauto affidamento del veicolo. Il tutto per un totale di 4mila euro. Ma non finisce qui, perché tutto ciò ha rischiato di diventare una tragedia. Mentre gli agenti stavano conducendo l’automobile verso la prima area di sosta per effettuare le verifiche del caso (prima, dunque, di accertare la sua età), l’automobile si è bloccata sulla corsia di marcia della A14 (già a carreggiata ridotta per via dei lavori in corso). Il motivo? Il padre aveva tentato di sostituirsi “al volo” al figlio al volante della sua vettura. Il rischio di un grave incidente, per fortuna, è stato scongiurato.