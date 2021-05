Dopo i 8.085 nuovi contagiati e 201 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 14 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

14 maggio: il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi

La suddivisione dei casi di oggi 14 maggio nelle regioni: in Toscana sono 529 i nuovi casi di positività (511 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 235.772 dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Oggi sono stati eseguiti 11.444 tamponi molecolari e 11.849 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 7.915 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14.974, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.117 (48 in meno rispetto a ieri), di cui 182 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 6 uomini e 11 donne con un’età media di 78,3 anni. In Basilicata sono 116 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.384 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 125 (-6): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 4 in medicina d’urgenza, 7 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 31 nel reparto di malattie infettive, 11 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. Il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva scende a 9 (-1). Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.462 tamponi: 2.519 nel percorso nuove diagnosi (di cui 667 nello screening con percorso Antigenico) e 1.943 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 252 (53 in provincia di Macerata, 29 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 30 in provincia di Fermo, 62 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione). 453 i nuovi contagi in Veneto: “Nelle ultime 24 ore, in Veneto, si sono registrati 453 nuovi casi, sono 5 i decessi”, ha spiegato Zaia nel corso del consueto punto stampa sul Covid. “Considerando i 29.189 tamponi effettuati – ha sottolineato -, si tratta di un’incidenza alla positività pari al 1,55%”. I veneti positivi attualmente in isolamento sono 16.735. A oggi abbiamo un Rt di 0,88 e una incidenza di 67,5 casi ogni 100mila abitanti”. In Abruzzo 144 nuovi positivi e 265 guariti, 2 i decessi. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,80%. Sono inoltre 2.142 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,19%). I decessi registrati sono 5, a cui se ne aggiungono 3 pregressi.