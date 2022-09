La 12enne finita in ospedale per difendere la madre durante una lite con una coinquilina

12enne colpita con un calcio durante una lite per la bolletta della luce tra mamma e coinquilina

La bambina, 12 anni compiuti il mese scorso, è stata colpita a seguito di una lite scoppiata nell’appartamento tra la mamma, 45 anni, e la coinquilina 47enne: le due donne non sono parenti ma condividono la stessa abitazione. Il motivo della discussione sarebbe da ricercare nella somma della bolletta della luce, giudicata “troppo cara” (l’entità della cifra non è stata resa nota). La 12enne si sarebbe quindi frapposta tra le due donne per difendere la madre e sarebbe così stata colpita da un violentissimo calcio, probabilmente in maniera fortuita. Sono ancora molti i punti da chiarire, primo fra tutti chi abbia sferrato il calcio che ha colpito la giovane.