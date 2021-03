13.114 contagiati e 246 morti nelle ultime 24 ore, con un aumento delle terapie intensive e il tasso di positività che sale al 7,7%. Dopo i 17.455 nuovi contagiati e 192 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 28 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile.

1 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia

La suddivisione regione per regione dei casi delle ultime 24 ore: in Basilicata 75 nuovi casi positivi su un totale di 1.353 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Nelle scorse 24 ore risultano 3 decessi, 2 a Potenza e uno a Sant’Arcangelo. I lucani guariti o negativizzati sono 9. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi Potenza (20) e Sant’Arcangelo (8). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 96 (+1): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 13 in Medicina d’urgenza e 5 in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 16 nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia e 4 in Terapia intensiva. In un giorno i posti letto occupati in terapia intensiva sono passati da 10 a 9 (-1). In Toscana 877 i nuovi casi (860 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico), che portano a 157.112 il numero totale dei contagiati dall’inizio dalla pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 133.961 (85,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.046 tamponi molecolari e 2.227 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,1% è risultato positivo. Sono invece 7.198 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 18.465, +2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.122 (45 in più rispetto a ieri), di cui 172 in terapia intensiva (4 in più). I decessi sono 18: 14 uomini e 4 donne con un’età media di 78,3 anni. In Valle d’Aosta 3 nuovi contagi e zero decessi. Da inizio pandemia, i casi positivi al Coronavirus sono 8057, i casi positivi attuali sono 168, di cui 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 152 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7474, + 9 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 77.765, + 138 rispetto a ieri m, di cui 3339 processati con test antigienico rapido. In Puglia su appena 4.684 tamponi i nuovi contagiati dal coronavirus sono 631: 292 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi positivi erano 1053 su 7.692 test. Si registrano anche 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 16.In tutto, da quando è cominciata la pandemia, i morti in Puglia sono 3.952. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.561.952 test. I pazienti guariti sono arrivati a 110.767, ieri erano 110.046 (+721). Calano rispetto a ieri i casi attualmente positivi a 32.962, ieri erano 33.081 (-119). In crescita i pazienti ricoverati: sono 1.422, ieri erano 1.398 (+24). In Veneto 603 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 5 decessi. I ricoverati sono 1.195 (-7), i pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 139 (-2). In Calabria oggi 151 contagi in più rispetto a ieri e 5 decessi, calano di 1 i pazienti in terapia intensiva. In Emilia-Romagna 2.597 positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 12.463 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. “La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, il 20,8%, non è assolutamente indicativa dell’andamento generale – avverte la Regione – visto il numero di tamponi effettuati che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo”. Purtroppo, si registrano 23 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236 (+9 rispetto a ieri), 2.375 quelli negli altri reparti Covid (+120). In Sardegna 45 nuovi casi e 8 decessi; 6.514 i test in più eseguiti. Il tasso di positività nell’Isola scende sotto l’1% (0,7%). In ospedale sono ricoverati 210 (-5), mentre 19 sono quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.576, 307 quelle in più guarite. In Campania 1.896 nuovi positivi su 14.623 tamponi (di cui 1.175 antigenici). Si registrano 20 nuovi decessi, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 8 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I nuovi guariti sono 946, il totale dei guariti sale così a 187.264. In Campania sono 140 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.337 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Nel Lazio 1.044 casi positivi (-297), 28 decessi (+16) e +1.094 guariti. Sono 35.723 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.840 ricoverati, 223 in terapia intensiva e 33.660 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 193.638, i decessi 5.911 e il totale dei casi esaminati è pari a 235.272, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.