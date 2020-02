02/02/2020: la domenica palindroma

Stefano Bartezzaghi su Repubblica oggi ci spiega cos’è una data palindroma a partire dalla data di oggi, 02/02/2020:

Le date si possono scrivere in moltissimi modi e quindi sono molti i modi che hanno per essere o non essere dei palindromi. Quella di oggi è così particolare che funziona anche se si antepone l’anno: 2020/02/02. Come in un codice binario innovativo alterna infatti lo zero e il due (anziché l’uno), pare un alfabeto di sole due lettere in cui si finisca per pronunciare sempre la stessa parola. Ma sappiamo bene che le cifre non sono solo due: sono nove. Nel loro continuo combinarsi prendono e cambiano configurazioni, come i frammenti colorati che possono incantare in un caleidoscopio.

Ma che cosa vuol dire che la data di oggi è un palindromo?

Viviamo in un mondo che non fa altro che cercare di dare senso ai numeri e, anzi, di trarre dai numeri il senso della vita. È scientifico, dicono, ciò che si esprime con un numero. Tanti contagiati dal coronavirus, tanti disoccupati in meno o in più, tanti cittadini che credono che un leader vincerà o perderà, tanti investitori che pensano che un’azione calerà di valore, tanti giocatori che notano che un certo numero non viene estratto da tante settimane… Debiti, crediti, meriti, tutto quantificato, ordinato in classifiche e ranking, esibito come se un numero portasse con sé un’evidenza di senso.

“I numeri sì che non sono ambigui!”, si sospira con sollievo, ripetendo il proverbio più cretino di tutti, che non è quello della gatta frettolosa né quello della donna al volante. Ce n’è uno che batte persino questi, ed è quello della matematica che non è un’opinione. Ora, eccovi qui una data che è un palindromo: pura espressione ricorrente di una combinatoria di nove cifre, a cui prima o poi càpita fatalmente di dare vita a configurazioni ricorsive, simmetriche, belle da vedere come una nuvola che pare un cammello.