Rave party a Modena, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ordina di liberare l'area

A Modena circa 3 mila persone si sono riunite in capannone abbandonato per partecipare a una festa di Halloween, un rave party non autorizzato. Ansa riporta che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di adottare ogni iniziativa per interrompere il rave party organizzato a Modena e liberare l’area al più presto. Secondo RaiNews nella notte ci sarebbero già state delle trattative tra le forze dell’ordine e i partecipanti alla festa, invitati a lasciare l’area. Alcuni partecipanti avrebbero manifestato l’intenzione di rimanere fino a martedì. A causa dell’evento, chiamato Witchtek 2k22, si sarebbero verificati blocchi stradali, code e traffico in tilt nella zona a Nord della città, dove è stato organizzato. Per motivi di sicurezza erano state chiuse alcune uscite autostradali, poi tornate operative.