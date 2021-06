Sembra facile collegarsi con lo studio del TG1 per commentare la vittoria della Nazionale per la partita Italia-Galles. E invece Valentina Bisti ha dovuto sperimentare quello che tecnicamente Giorgino ha definito l'”entusiasmo incontenibile” dei tifosi

La giornalista del Tg1 letteralmente travolta dai tifosi in diretta tv | VIDEO

I tifosi a Piazza del Popolo a Roma esultano e prima oscurano la giornalista, poi la ricoprono con una bandiera, infine le impediscono di fare il suo lavoro costringendo la regia a interrompere il servizio:

l’entusiasmo è incontenibile pic.twitter.com/9FOe6VmyKz — giornalisti out of context (@giornalistiOOC) June 20, 2021

Valentina Bisti ci prova e ci riprova a riprendere le redini della situazione, ma senza successo. E alla fine Giorgino la saluta con la speranza di riuscire più tardi a effettuare il collegamento senza altre interruzioni.

Italia-Galles: la vittoria della Nazionale

L’Italia supera anche il Galles e fa il tris di vittorie nel girone A di Euro 2020. La squadra di Mancini con un marcato turnover doma senza troppe difficoltà il Galles vincendo per 1-0 allo stadio Olimpico di Roma davanti a circa 15mila spettatori. Gli azzurri si impongono grazie al gol di Pessina al 39′ del primo tempo e conquistano il primato del gruppo A con 9 punti e raggiungono il record di Vittorio Pozzo di 30 risultati utili consecutivi.

Per l’occasione Mancini fa un ampio turnover con 8 cmbi rispetto alla Turchia e alla Svizzera, facendo riposare, oltre a Chiellini, non al meglio, anche Di Lorenzo, Acerbi, Spinazzola, Barella, Locatelli, Berardi, Immobile e Insigne. Al loro posto giocano Toloi, Bastoni, Emerson, Pessina, Verratti, al rientro dall’infortunio, Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Sul fronte opposto, invece, Page vara la difesa a 3 e cambia tre uomini nella squadra che battuto la Turchia, inserendo in difesa Gunter e Ampadu, al posto di Mepham. In avanti James, Ramsey e Bale.

La gara non inizia con ritmi altissima ma l’Italia mantiene si dall’avvio il possesso del pallone, All’11 su cross dalla trequarti sinistra di Bastoni prova il destro al volo in mezza girata Belotti che sfiora solo il pallone ma l’attaccante del Toro era comunque in fuorigioco. Poco dopo ci prova Emerson ma la conclusione centrale viene bloccata a terra da Ward. Si fa vedere il Galles al 27′: sull’angolo da sinistra svetta in anticipo Gunter ma il colpo di testa termina di poco oltre l’incrocio alla destra di Donnarumma. Gli azzurri si rendono pericolosi al 28′ con Verratti che si libera al limite dell’area e prova il destro a giro ma la palla termina al lato. Passa un minuto e su cross dalla sinistra di Emerson, Chiesa da posizione defilata controlla e calcia di prima intenzione ma Ampadu sulla linea devia col corpo in angolo.

L’Italia continua a pressare e al 39′ arriva il gol del vantaggio: Verratti calcia la punizione in mezzo a mezza altezza sul primo palo per Pessina che anticipa tutti e con un perfetto tocco volante di destro insacca il pallone nell’angolo alla destra di Ward per l’1-0. Nel finale di tempo azzurri ancora vicini al gol. Cross dal vertice sinistro dell’area di Verratti per l’accorrente Pessina che tocca con la punta col destro in spaccata, ma la palla, deviata anche da Ampadu, termina a lato.