Tosca canta la ninna nanna ucraina “Il sogno passa davanti alla finestra” | VIDEO

Commovente esibizione canora quella di Tiziana Tosca Donati ieri sera a Dimartedì: la cantante e attrice romana si è esibita nel salotto televisivo di Giovanni Floris con una ninna nanna ucraina chiamata “Oy Khodyt Son Kolo Vikon” (in italiano “Il sogno passa davanti alla finestra”). Si tratta di un testo antico in cui il sogno chiede al sonno dove possono riposare e il sonno risponde “nella casa calda dove canteranno per cullare un bimbo”. È stato il suo modo per dimostrare vicinanza a Kyiv durante l’assedio delle milizie russe.

#Russia #Ucraina

‘The dream by the window’ – lullaby#Tosca @La7tv @diMartedi#negotiation for the dead and those who will be born, we must open the door,we have a gift: we are one. pic.twitter.com/FWy7DRyJ9z

— medusa (@_m3dvsa_) March 1, 2022