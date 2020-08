Carducci “senatore della Repubblica” nel 1890: il Tg2 riscrive la storia d’Italia

In questo servizio segnalato su Twitter dal deputato di Italia Viva Michele Anzaldi il Tg2 riscrive la storia d’Italia nominando Giosuè Carducci “senatore della Repubblica” italiana. Carducci, primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1906, venne invece nominato senatore del Regno d’Italia nel 1890 e sostenne la politica di Crispi.

Inutile dire che la Repubblica arrivò qualche tempo dopo. Con tutte le complicazioni del caso, del tipo che a volte si vota no per mandare a processo Salvini. Ma il mondo non sarà troppo complicato per Sangiuliano & Co.?