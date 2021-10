Ieri Teresa Vergalli, staffetta partigiana, era ospite a Dimartedì. Ed è intervenuta sul caso Morisi parlando in maniera molto chiara. E ricordando anche come la Bestia trattò la vicenda di Stefano Cucchi.

Amo la saggezza di questa donna, la sentirei parlare per ore… qua dice la sua sulla vicenda Morisi. #dimartedì #dimartedi pic.twitter.com/SIFK2N5tmJ — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 5, 2021

“Morisi se l’è meritato”: la staffilata della partigiana Teresa Vergalli | VIDEO

Quando Floris le chiede un commento sulla vicenda Morisi la Vergalli esordisce “Quando si dice predicare bene e razzolare male”. E poi continua chiarendo ulteriormente la sua posizione: “Devo dire che sui problemi della droga e della prostituzione io sono tutto sommato una ragazza del secolo scorso, ho ancora questi pudori a entrare in questo argomento. Però penso che questa persona se l’è meritato. Perché sapendo quello che faceva e predicando quello che predicava poteva aspettarsi che da un momento all’altro venisse fuori la verità. Salvini poi per Stefano Cucchi non ha mica avuto tanta pietà. Ha detto praticamente ‘era un drogato’ come a dire che se lo meritava, che se l’è andata a cercare. Adesso che tocca a casa sua allora trova la pietà”. Parole senza nessun tipo di filtro, che probabilmente solo chi ha vissuto quello che ha vissuto Teresa Vergalli si può permettere di pronunciare. Non è un caso infatti se è stata altrettanto lapidaria anche su Giorgia Meloni, che ha definito “furbona”.