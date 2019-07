Tatiana e Alicia de La Casa di Carta sono la stessa persona?

La terza parte (o stagione) de La Casa di Carta è stata pubblicata su Netflix. Otto episodi che vedono il ritorno della banda del Professore dopo la rapina alla Zecca di Spagna. Con qualche aggiunta: Stoccolma, che già si era unita alla banda dei Dalì durante il colpo alla Zecca e l’ex ispettrice di Polizia Raquel Murillo che nel finale della seconda stagione raggiungeva il suo amato Sergio in una remota isola del Sud Est asiatico. ATTENZIONE: DA QUESTO PUNTO IN POI C’È IL SERIO RISCHIO DI SPOILER.

Chi è Alicia Sierra de La Casa di Carta

ATTENZIONE SPOILER. Come si era intuito già dal trailer la terza stagione inizia con i vari componenti della banda del Professore sparsi in giro per il mondo e intenti a fare la bella vita. Ad un certo punto però qualcuno viene trovato e si capisce che per salvare il compagno in difficoltà c’è bisogno di riformare il gruppo per un nuovo colpo. La nuova stagione non è auto-conclusiva, il finale infatti è solo un “fine primo tempo” ed è chiaro che ci sarà una quarta stagione. Il personaggio nuovo della terza parte è l’ispettrice Alicia Sierra (interpretata da Najwa Nimri Urrutikoetxea) che è anche il nuovo antagonista dei rapinatori. Sarà lei a condurre i negoziati per la liberazione degli ostaggi ed è lei che da un certo punto in poi terrà in mano le redini delle operazioni per catturare tutti i componenti del gruppo sia dentro che fuori dal Banco di Spagna.

Nella nuova stagione apprendiamo anche, tramite una serie di flashback ambientati in un convento a Firenze, che il piano per assaltare il Banco di Spagna era stato ideato da Berlino (che è il fratello del Professore). Anche se Berlino è morto alla fine della scorsa stagione Pedro Alonso fa così parte del cast. Attorno a Berlino ruotano due nuovi personaggi: Palermo, suo amico intimo che guiderà l’assalto dall’interno è che è il co-ideatore del piano. E Tatiana, la donna della sua vita di Berlino a cui Andrés de Fonollosa racconta di aver rivelato i dettagli del piano.

Tatiana è Alicia?

Di Tatiana però non c’è traccia al momento presente. Non fa parte della banda e non si sa che fine abbia fatto. Il Professore – che ha una certa idiosincrasia per mischiare affari sentimentali e lavoro – aveva espresso i suoi timori che Tatiana potesse rivendersi il piano e fare arrestare tutti. Motivo per cui (tra le altre cose) la rapina al Banco di Spagna venne scartata. Ma adesso che i nostri sono dentro il Banco e stanno fondendo l’oro della riserva nazionale. E c’è qualcuno che sembra conoscere ogni loro mossa, soprattutto perché non gioca secondo le regole.

Vista la particolare cattiveria dell’ispettrice Sierra molti fan hanno iniziato a teorizzare che lei e Tatiana siano la stessa persona. Questo spiegherebbe ad esempio come mai la nuova capo-negoziatrice riesca ad essere sempre un passo avanti al Professore. Ma la teoria è vera? La principale ragione a sostegno è che le due si assomigliano molto e hanno entrambe i capelli rossi. Ci sono però dei dettagli che non tornano. Ad esempio il fatto che Berlino racconta che lui e Tatiana avevano fatto dei colpi assieme, cosa che si potrebbe anche spiegare con il fatto che Tatiana/Alicia era un’infiltrata ma non basta. Altrimenti perché Alicia non è intervenuta anche durante la precedente rapina?

C’è poi un elemento extra-narrativo che è fondamentale: mentre nei flashback tutti i personaggi sono interpretati dagli stessi attori nel caso di Tatiana/Alicia l’attrice è diversa. Ad interpretare Tatiana infatti è Diana Gómez (come risulta dai credits di IMDB). Questa differenza non è spiegabile con il fatto che “è passato del tempo” perché appunto gli altri personaggi sono sempre gli stessi. E se sono due attrici diverse allora significa che sono due personaggi diversi. A meno che naturalmente le produzione non abbia voluto nascondere le carte per evitare di rivelare troppo sulla quarta stagione.

Ma non è che Tatiana è dentro alla Banca di Spagna?

Ma c’è un’ulteriore teoria. Quella secondo cui Tatiana è già all’interno della Banca, confusa tra gli ostaggi. Un utente Twitter ha notato infatti che una delle persone che la banda dei Dalì tiene dentro la Banca nell’episodio sei sembra tenere d’occhio da vicino il Governatore.

6- Nos 3 episódios em que Tatiana está listada nós só conseguimos identifica-la, com certeza, no episódio 6 que é quando a conhecemos. Mas nos outros episódios listados aparece com ênfase uma determinada refém(vigiando inclusive o governador)… pic.twitter.com/xbKy0qgmCi — Wendyscrota (@wendymarquess) July 22, 2019

Non sarebbe la prima volta che uno degli ostaggi si rivela essere un personaggio chiave. È successo con Arturo/Arturito durante la rapina alla Zecca e già in questa nuova stagione quattro ostaggi in realtà erano degli infiltrati della banda che così avevano avuto modo di essere già dentro la struttura prima dell’assalto.

7- (O melhor de todos).

Na primeira foto temos a refém que aparece nos episódios que eu disse (no ponto 6) e na segunda foto temos a atriz Diana Gómez que interpreta a refém. Porém, no cast que eu mencionei (no ponto 4) a atriz está listada com o nome de: Tatiana. pic.twitter.com/tENVqXUimG — Wendyscrota (@wendymarquess) July 22, 2019

In questo caso l’ostaggio misterioso è una donna, che secondo l’autore del tweet assomiglia molto all’attrice che interpreta Tatiana, ovvero Diana Gómez. In questo caso IMDB non ci viene in aiuto perché nell’episodio in questione l’attrice è già nell’elenco degli interpreti come Tatiana. Il problema qui è che anche negli episodi in cui Tatiana non compare nei flashback l’attrice è inserita nei credits. Potrebbe essere un errore di IMBD, oppure potrebbe essere un modo per farci capire che Tatiana è presente in scena anche se non viene nominata. Questo perché è una degli ostaggi. Una teoria interessante, per capire se è vera però bisogna aspettare la quarta stagione.

