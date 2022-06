Stefano Massini ha vinto il “Tony Award” per la “miglior opera teatrale”

Una vittoria a sorpresa, una vittoria di un italiano a New York. Stefano Massini ha vinto, nella notte, il premio come miglior opera teatrale ai “Tony Award”. Si tratta del più grande riconoscimento internazionale per quel che riguarda il teatro e lo scrittore e drammaturgo italiano è riuscito nell’impresa di ottenere la tanto ambita statuetta (i premi vengono chiamati “oscar del teatro”) con il suo “Lehman Trilogy”, sotto la regia del britannico Sam Mendes.

Il 46enne fiorentino ha voluto annunciare quella vittoria pubblicando sui social la sua immagine mentre tiene in mano quel premio, con alle spalle il palco del Radio City Hall dove, da quest’anno, si è tornati alla cerimonia di consegna dei “Tony Award” in presenza. E proprio all’uscita del teatro, Stefano Massini ha voluto raccontare tutta la sua emozione.

“Una serata leggendaria. Tony Award a una storia scritta da un italiano che, in realtà, non racconta niente della storia dell’Italia. In realtà racconta una storia di tutto il mondo, una storia dell’America. Una storia degli immigrati che, arrivati in America nell’Ottocento, costruirono un impero. Una testo che affronta la storia dell’economia, la storia del fallimento di una banca, ma soprattutto la storia di come siamo diventati quello che siamo. Il fatto che oggi riceva l’oscar del teatro americano è una sensazione fortissima, bellissima. È una grandissima emozione che riempie di gratitudine per quello che in questi mesi di repliche “Lehman Trilogy” è stato qua a Broadway. Il mio grazie va a tutti coloro che hanno sempre seguito il mio lavoro, al pubblico di New York, di Londra e di Los Angeles che ha seguito questo spettacolo con la regia di Sam Mendes”.