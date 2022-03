L’ultimo sms di un soldato russo prima di morire: “Mamma, bombardiamo i civili. Ho paura” | VIDEO

Uno scambio di messaggi tra un militare di stanza in Crimea e sua madre. Lo specchio di quel che sta accadendo in Ucraina e di come le previsioni di una facile “vittoria” fatte da Putin all’alba di giovedì scorso quando è iniziata l’invasione da parte delle truppe inviate dal Cremlino sia stata del tutto fallace. Tutto ciò è riassunto dallo scambio di sms tra un soldato russo e sua mamma. Un militare che, secondo le informazioni, sarebbe morto di lì a poco durante uno dei tanti scontri che si sono susseguiti nel corso di questi primi giorni di quella che è una guerra a tutti gli effetti. Nonostante i tentativi del governo russo di non etichettarla come tale.

Ukraine’s Ambassador to the UN read out text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed. He read them in Russian.

“Mama, I’m in Ukraine. There is a real war raging here. I’m afraid. We are bombing all of the cities…even targeting civilians.” pic.twitter.com/mLmLVLpjCO

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) February 28, 2022