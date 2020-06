Secondo le accuse, con la compiacenza di un ex assessore e un consigliere del Comune del milanese (sottoposti ad obbligo di firma), Imberti avrebbe ottenuto una supervalutazione di terreni e proprietà immobiliari all’interno del Parco Grugnotorto di Cinisello Balsamo, aree destinate ad un centro commerciale e al parcheggio per la metropolitana

L’ex sindaco di Cinisello Balsamo (Milano) Siria Trezzi, suo marito Roberto Imberti e un imprenditore sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l’accusa di corruzione a beneficio dello stesso imprenditore che, con la compiacenza di un ex assessore e un consigliere del Comune del milanese (sottoposti ad obbligo di firma), avrebbe ottenuto una supervalutazione di terreni e proprietà immobiliari all’interno del Parco Grugnotorto di Cinisello Balsamo, aree destinate ad un centro commerciale e al parcheggio per la metropolitana.

Siria Trezzi: l’ex sindaca PD di Cinisello Balsamo arrestata per corruzione

Eletta sindaco di Cinisello per il Pd dal 2013 al 2018, Trezzi è attualmente consigliere delegato a Mobilità e Servizi di rete della Città metropolitana di Milano. Secondo le accuse, con la compiacenza di un ex assessore e un consigliere del Comune del milanese (sottoposti ad obbligo di firma), Imberti avrebbe ottenuto una supervalutazione di terreni e proprietà immobiliari all’interno del Parco Grugnotorto di Cinisello Balsamo, aree destinate ad un centro commerciale e al parcheggio per la metropolitana. Tale valorizzazione sarebbe derivata dall’aver attribuito, in un caso, un notevole incremento degli indici edificatori su un’area di proprietà dell’imprenditore e, in un altro caso, nella rivalutazione in aumento di un terreno agricolo (da 6 milioni a 16 milioni di euro) mediante apposito inserimento in un progetto urbanistico di ampliamento di un grosso centro commerciale.

Abbiamo appreso in queste ore la notizia delle misure cautelari, eseguite dalla Guardia di Finanza, nei confronti di Siria Trezzi, gia’ sindaco di Cinisello Balsamo, e di Ivano Ruffa, gia’ assessore nella stessa citta’. Tutto il PD milanese e’ colpito e rammaricato, ed esprime piena fiducia nel lavoro della magistratura”. A scriverlo, in una nota congiunta, sono il PD Milano Metropolitana e il PD di Cinisello Balsamo. “Confidiamo – continuano – che le persone coinvolte chiariranno tutto, dimostrando la loro totale estraneita’ ai fatti contestatigli. Siria Trezzi e Ivano Ruffa stamattina hanno deciso di auto-sospendersi da ogni incarico di partito, per poter portare avanti la loro difesa nel miglior modo possibile. Cio’ che appare opportuno, in queste ore, e’ mantenere un atteggiamento improntato alla piu’ assoluta cautela nel totale rispetto delle persone coinvolte e delle autorita’ inquirenti”.