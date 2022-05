Silvio Orlando, premiato con il David di Donatello come Miglior attore protagonista per ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo, ha regalato al pubblico in sala e a chi lo seguiva in tv una perla di comicità che non è chiaro quanto sia stata o meno volontaria. Dopo aver esordito dicendo “Non ci credevo, non me l’aspettavo”, l’attore infatti alla cerimonia da Cinecittà, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer ha voluto fare una speciale dedica. Che ha fatto ridere tutta la platea

Silvio Orlando e la gag che fa commuovere tutti sulla moglie…non morta | VIDEO

“Vorrei dedicare questo premio a mia moglie…non è morta, è viva” #David67 pic.twitter.com/4qbzSUGSiy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 3, 2022

“Dedico questo premio a mia moglie che è la miglior persona che abbia conosciuto in vita mia. Ringrazio Leonardo Di Costanzo che mi ha letteralmente costretto a fare questo film che non volevo fare. Quest’anno con il teatro sono stato in quaranta città diverse facendo chilometri e chilometri e penso che si vedano sulla faccia e nell’interpretazione del film”, ha detto Orlando al suo terzo David di Donatello. “Muoviamo il culo, facciamo chilometri, chilometri e chilometri”, ha concluso l’attore. E fin qui niente di strano. La cosa divertente è stato il tono con cui Orlando ha accompagnato le sue parole, estremamente solenne e commosso quando ha parlato della moglie, che ha fatto scattare l’applauso del pubblico che per un secondo ha creduto che fosse un tributo a una persona scomparsa da poco. Ci ha pensato però l’attore ha chiarire ogni malinteso: “No, no…sta bene…Non è morta, è viva” ha spiegato mentre arrivava una risata liberatoria dalla sala.