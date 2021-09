Siamo all’Arena di Verona, martedì sera: la serata è l’occasione per tributare un omaggio a Franco Battiato con un concerto dal titolo “Invito al viaggio”. Ma a un certo punto accade l’imprevedibile. Il pubblico si ribella alla presenza sul palco di Vittorio Sgarbi e Al Bano. Qualcuno urla anche fascista. E i due vanno via in maniera frettolosa.

“Fascista”: Sgarbi e Al Bano cacciati a fischi dal palco per l’omaggio a Battiato | VIDEO

I due sono coperti di fischi ed epiteti poco lusinghieri. Si sente “fascista”, ma anche “cretino”. Il critico d’arte ha lasciato quasi subito il palco dell’Arena di Verona, invece il cantante si è rivolto così al pubblico: “Vorrei dedicarvi un sonetto, una poesia, avevo in mente tante cose da fare ma la miglior cosa è che me ne vada così come sono arrivato”

Al Bano prova ad abbozzare un minimo di dialogo accennando, evidentemente imbarazzato di fronte all’insurrezione dei fan di Battiato, al fatto che si tratti di fischi all’americana, ovvero manifestazioni di approvazione, ma il feedback che riceve non conferma la sua ipotesi. Anzi. I fischi e le male parole si intensificano ancora di più. Durante la serata gli ospiti erano tanti e famosi: Alice, Fiorella Mannoia, Colapesce e Dimartino, Eugenio Finardi e Jovanotti. Invece nessuno aspettava Sgarbi e Al Bano che sono stati introdotti da Umberto Broccoli, che conduceva il concerto omaggio. Ma la sorpresa non è stata gradita e Sgarbi ha reagito polemicamente prima di abbandonare il palco dicendo: “Saluto mia sorella e tanto mi basta, e a quelli che mi insultano dico “siate felici””. E ad Al Bano non è rimasto che giustificarsi prima di andare via spiegando anche: “Se sono qua è colpa di Sgarbi”.