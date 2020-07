Le rette universitarie scontate per chi torna al Sud

Le rette universitarie saranno scontate per chi decide di tornare nel Mezzogiorno. L’iniziativa è di Sicilia, Puglia e Basilicata e il Messaggero spiega oggi che l’obiettivo, in tempi di crisi, è evitare la dispersione degli studenti e allo stesso tempo ripopolare quelle zone d’Italia che, come il Sud, da troppi anni vedono andare via i giovani. Senza ritorno, visto che poi anche il lavoro è fuori sede.

Dal meridione infatti parte un ragazzo su tre per laurearsi altrove e allora, per chi torna, quest’anno le tasse vengono azzerate. In prima linea c’è la Regione Puglia dove per l’anno accademico 2020-2021 ci si iscrive a costo zero se nell’anno precedente ci si era immatricolati altrove. Insomma, per chi torna le porte sono aperte, spalancate. In Sicilia il procedimento

è simile: è previsto infatti un incentivo di 1.200 euro per ogni studente fuorisede che decide di rientrare a studiare negli atenei delle università siciliane. Vale ovviamente per chi frequenta un’università del Nord ma anche per chi è iscritto in un ateneo estero.

Si tratta di un contributo messo a disposizione dalla Regione Sicilia, nell’ambito dei 290milioni

stanziati dal Decreto Rilancio per il diritto allo studio. Sulla stessa linea anche l’Università della Basilicata che ha già promosso il 50% di sconto a chi si iscrive per il 2020-2021. L’appello a rientrare potrebbe risultare decisamente appetibile. Innanzitutto perché non si pagano le tasse e poi perché ci si risparmia i costi di una vita “fuori sede” che, tra affitto e spostamenti, grava sulle famiglie. Un peso che ora, con l’emergenza da Covid, potrebbe farsi sentire più che mai. E il problema riguarda soprattutto il Sud.