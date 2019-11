Sandra Pelosi: la disabile senza casa adottata e poi mollata da Salvini

Il Fatto Quotidiano racconta oggi la storia di Sandra Pelosi, invalida e senza casa che tentò di uccidersi per non perdere l’abitazione e che oggi accusa di essere stata prima adottata e poi scaricata dalla Lega di Matteo Salvini. Il 5 dicembre 2017 sulla pagina facebook di Salvini era comparso questo status con tanto di video in cui si raccontava la storia di Sandra, “invalida al 100% e malata terminale. Lei, disperata, al termine dell’udienza ha tentato di tagliarsi le vene e l’hanno ricoverata in ospedale. Questa è VIOLENZA VERA nei confronti degli italiani! Le tivù non ne parlano ma io l’ho sentita al telefono poco fa, la Lega la aiuterà in ogni maniera possibile, lei è sconvolta ma non molla”.

“Da parte della Lega non mancherà mai il sostegno aSandra –diceva l’allora segretario toscano Manuel Vescovi –donna coraggiosa che da sola combatte contro un male fisico incurabile e contro un male amministrativo, che speriamo invece abbia presto soluzione”. Eppure lei oggi racconta al Fatto Quotidiano che chi le aveva promesso un aiuto, l’ha lasciata sola:

“Salvini mi chiamava e mandava messaggi in cui mi diceva che mi avrebbe aiutato –dice oggi da Grosseto alle prese con un autorespiratore a ossigeno –fino a che non mi ha proposto un seggio in Parlamento con la Lega: ‘Avrai uno stipendio a cinque cifre’mi diceva. Io però ho rifiutato perché le sue idee non sono le mie, non sono una persona violenta e ho fatto volontariato per tutta la vita. Non avrei mai potuto accettare, siamo persone completamente opposte. Da quel momento non ho più sentito nessuno e mi hanno lasciato al mio destino”. L’accusa di Sandra è di quelle pesanti: “Io ai leghisti avevo detto: ‘ma come fate a candidarmi? Io sono disabile al 100% da otto anni’. E loro: ‘Ancora meglio’. A quel punto mi sono sentita offesa, la mia dignità è stata svenduta: provavano a usare la mia condizione fisica per prendere qualche voto in più”.

La casa di via de’ Rossi nel centro storico diSiena è stata venduta all’asta per un prezzo irrisorio per quella zona, 150 mq in pieno centro, e per questo laProcura guidatada Salvatore Vitello ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per verificare la regolarità delle procedure di aggiudicazione della sua abitazione. L’inchiesta, a quanto risulta al Fatto,è ancora in corso ma lei è stata sfrattata perché non più in grado di pagare il mutuo da 500 mila euro. L’estate scorsa il marito Luigi Gorello, che l’aveva sostenuta nelle cure, è morto e Sandra è rimasta sola. Lei, dopo aver scritto anche al presidente della Repubblica Mattarella per chiedere aiuto, nel frattempo ha vissuto per qualche mese in un appartamento in affitto a Grosseto ma senza alcun tipo di sostegno in condizioni umilianti: senza riscaldamento, acqua calda e con le pareti scrostate dall’umidità e dalla muffa (ad aprile è stata anche citata in giudizio per l’affitto non pagato).