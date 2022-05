In un lungo post sulla sua pagina Facebook Giuseppe Conte difende la misura iconica del Movimento 5 Stele, il reddito di cittadinanza, mettendo nel mirino i due principali detrattori del provvedimento: Giorgia Meloni e Matteo Renzi. “Al peggio non c’è mai limite – scrive l’ex premier – perché non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche. Santanchè, compagna di partito di Giorgia Meloni, va in tv a puntare il dito contro un ex imprenditore in situazione di difficoltà, che percepisce il reddito di cittadinanza. Lo umilia pubblicamente accusandolo di non essere un esempio dignitoso per i suoi figli e intimandolo di andare a lavorare perché è ‘robusto’ e ‘paffuto’. Nessuna attenzione verso la sofferenza, nessun senso di umanità. Un piano ben preciso, quello degli esponenti di Fratelli d’Italia: togliere a chi non ha per dare a chi già ha e tanto. Sono dei Robin Hood al contrario”.

Conte dà a Renzi del Robin Hood al contrario, la replica: “E tu sei lo sceriffo”

Proprio su questa ultima affermazione è arrivata la replica del leader di Italia Viva, che su Instagram ha postato la fotografia dello Sceriffo di Nottingham: “Conte mi attacca sul reddito di cittadinanza e dice che sono Robin Hood al contrario. Vedendo ciò che ha combinato su mascherine, superbonus e reddito forse io non sono Robin ma Conte è sicuramente lo Sceriffo di Nottingham. Per combattere la povertà non servono i sussidi, l’assistenzialismo e le truffe, ma lavoro retribuito, educazione di qualità e un terzo settore che funzioni. Noi siamo il partito del lavoro, non il partito dei sussidi”.

Renzi e Meloni hanno studiato due strategie diverse per superare la misura anti-povertà: Fratelli d’Italia vorrebbe arrivarci con una proposta di legge, mentre Italia Viva punta a un referendum. “Renzi ha appena annunciato – spiega conte nel suo post – di voler raccogliere le firme per togliere a centinaia di migliaia di famiglie, di giovani precari, anziani e disabili un reddito che gli permette di arrivare a fine mese. Il programma è già pronto: un giorno sarà ai banchetti per togliere aiuti alle fasce di popolazione in difficoltà economica e un altro in Arabia Saudita per continuare le sue conferenze lautamente retribuite che magnificano il rinascimento democratico, giusto per arrotondare lo stipendio da senatore”.