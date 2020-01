Nell’intervallo di Juventus-Roma, partita di Coppa Italia vinta dai bianconeri per 3 a 1, ieri sera è partito il lancio di Porta a Porta con un ospite d’eccezione: Matteo Salvini. In scena prima il Capitano che citofona a quello che secondo lui è uno spacciatore tunisino, poi pezzi di comizio in cui il leader della Lega spiega perché votare per il Carroccio. Il tutto senza contraddittorio, a quattro giorni dal voto.

Porta a Porta: lo spot per Salvini nell’intervallo di Juventus-Roma

Una scena meravigliosa che secondo Bruno Vespa è stata frutto di un errore: “Secondo le tradizioni di ‘Porta a Porta’ – scrive in una nota il conduttore – ieri e oggi Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sono stati nostri ospiti entrambi per 53 minuti. Identico tempo in video e in voce abbiamo dato a Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, non trascurando di dar brevemente voce anche alle liste minori. Gli spot con Zingaretti e con Salvini sono andati entrambi in onda nell’intervallo delle partite di Coppa Italia. Per una svista della redazione – di cui mi assumo come sempre la responsabilità – il tempo di parola di Salvini è stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Giorgia Meloni) e di maggiore impatto politico. Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni ‪domani sera‬ nello spot di ‘Porta a Porta’ che andrà durante ‘Don Matteo'”. Domani la rete provvederà al riequilibrio, conclude la nota.

Lo spot elettorale ha fatto arrabbiare il Partito Democratico. Su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi ha scritto: “Ma sbaglio o quello che ho visto nell’intervallo di Juve-Roma era quello del citofono, senza contraddittorio, in un imbarazzante comizio elettorale? Pronto, vertici Rai?”. Si è fatto sentire persino Zingaretti: “A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che liberta’ e autonomia e lo chiamano servizio pubblico”.

“Lo spot di Salvini, un lungo sonoro in cui spiega perche’ votare per la Lega in Emilia Romagna ed in Calabria andato in onda durante l’intervallo di Coppa Italia come ‘anteprima di Porta a Porta’ e’ un fatto gravissimo e senza precedenti . Domani mattina presenteremo un esposto urgente all’Agcom”, ha dichiarato Andrea Rossi, coordinatore della campagna per Stefano Bonaccini.

