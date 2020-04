Pink Floyd, Radiohead, Genesis e Metallica pubblicano i loro concerti su Youtube

Pink Floyd, Radiohead, Grateful Dead e Metallica trasmetteranno in streaming concerti completi sui loro canali YouTube in questo mese durante l’emergenza Coronavirus. Visto che l’attività concertistica è ferma le band hanno deciso insieme a Google di mettere online alcuni loro vecchi concerti per dare modo ai fans di vederli in quarantena.

Pink Floyd, Radiohead, Grateful Dead e Metallica pubblicano i loro concerti su Youtube

I Pink Floyd pubblicheranno venerdì 17 aprile alle 18 il concerto del tour Pulse a Earls Court a Londra. La stessa cosa faranno The Grateful Dead, Radiohead e Genesis mentre i Metallica cominceranno da maggio. I Radiohead hanno già pubblicato ieri un concerto a Berlino che risale al 2016. Secondo quanto hanno annunciato sui social media pubblicheranno un concerto ogni settimana durante la pandemia di COVID-19. Per i Grateful Dead gli eventi del Friday Shakedown Stream sono iniziati il 10 aprile con il concerto Truckin ‘Up To Buffalo del 1989. Le donazioni, scrive oggi Forbes, andranno al MusiCares COVID-19 Relief Fund.

Anche i Genesis parteciperanno pubblicando cinque registrazioni di loro concerti a partire dal 18 aprile, cominciando dal tour del 1981 dell’album Abacab. I Metallica hanno già iniziato a trasmettere spettacoli dal vivo completi e inediti, chiamati Metallica Mondays. Il prossimo lunedì ne pubblicheranno un altro.

We’re taking Shakedown Street to a stream THIS Friday, April 10th, with a live screening of the classic TRUCKIN’ UP TO BUFFALO 7/4/89. Join us at 5PM PST for a live on-camera Q&A with David Lemieux and Gary Lambert before the concert. Submit a question: https://t.co/qTrBvRfOKz pic.twitter.com/3ijhjJ5LT0 — Grateful Dead (@GratefulDead) April 8, 2020

Poi ci sono le iniziative benefiche. Il Living Room Concert per l’America creato da Elton John ha raccolto oltre 10 milioni di dollari, mentre Lady Gaga dirigerà il concerto di beneficenza One World: Together At Home, per l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La piattaforma di azione sociale Global Citizen ha già raccolto 35 milioni per l’OMS. Tra i partecipanti ci sono Stevie Wonder, Paul McCartney, Billie Eilish, Lizzo e Billie Joe Armstrong dei Green Day. Ecco i link dei canali Youtube:

Genesis (5 concerti a partire dal 18 aprile):

https://www.youtube.com/channel/UChv9FR… dBUVu4VUOw

The Grateful Dead

https://www.youtube.com/user/gratefuldead/featured

Pink Floyd (venerdì 17 aprile)

@Youtube

Radiohead

@Youtube

Metallica (lunedì 20:00):

https://www.youtube.com/playlist?list=P… FgYYdTr85A

The National (in diretta ogni lunedì):

https://www.youtube.com/user/thenationa… shelf_id = 0