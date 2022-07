Piero Angela come la Regina Elisabetta: i festeggiamenti per i 70 anni di lavoro in Rai | VIDEO

“Non c’era ancora la televisione”, ma Piero Angela era già una colonna portante della Rai. E ieri sera, nel corso della puntata di SuperQuark, il decano dei divulgatori scientifici ha aperto la sua trasmissione celebrando il proprio compleanno: sono 70 anni che lavora ininterrottamente nella televisione pubblica. Un traguardo storico per quel volto, quel personaggio e quella personalità tanto amata dal pubblico italiano. Un vero e proprio Giubileo che combacia con i 70 anni di Regno festeggiati solo qualche settimana fa dalla Regina Elisabetta.

L’annuncio è arrivato all’inizio della puntata andata in onda ieri sera su Rai 1.

“Qui in studio, a fine registrazione, faremo un brindisi riunendo tutti gli autori, registi, tecnici che sin dall’inizio hanno lavorato al programma. Se è vero che la Regina Elisabetta ha festeggiato il suo Giubileo di 70 anni, anche noi festeggiamo 70 anni. Io in particolare con il programma di oggi, sono 70 anni che lavoro ininterrottamente per la Rai. Dal 1952, quando non c’era ancora la tv, ad oggi. Siccome stiamo insieme da così tanto tempo, mi sembrava giusto dirlo”.