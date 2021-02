Pasqua in casa: Salvini attacca, Zingaretti replica: “Non hai rispetto per gli italiani”

Il leader della Lega: “Parlare – già – oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. La risposta del segretario del Pd: “Salvini purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l’Italia. i problemi si risolvono, non si cavalcano”

Non son passate neanche due settimane dal giuramento del governo Draghi, meno di 24 ore dalle nomine dei viceministri e sottosegretari. Eppure due tra la anime della maggioranza di questo esecutivo (probabilmente le più opposte) già si danno contro. E precisamente Matteo Salvini da una parte e Nicola Zingaretti dell’altra. Non una novità. Altra non novità: Salvini continua a fare propaganda contro le decisioni dell’esecutivo, dimenticandosi di farne parte (anche abbondantemente peraltro). Fa tutto parte del copione già scritto, che molti di quelli che seguono la politica avevano immaginato, e per il quale si chiedevano: come faranno a stare insieme, seduti attorno al tavolo dello stesso Consiglio dei ministri? Bella domanda. Con nessuna risposta, ma solo conferme di questi legittimi dubbi.

Cosa ha detto Salvini

12.39. Matteo Salvini sta per entrare a Palazzo Madama, ma incrocia i giornalisti. Qualche domanda, diverse risposte. Ma una sua tutte apre al battibecco con il segretario del Pd. E cioè:

Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Però parlare – già – oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani. La parola al buon senso. I sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali, imprenditoriali che non comportano alcun rischio.

Queste dichiarazioni arrivano all’indomani dell’esposizione in Aula del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha chiarito come il prossimo decreto sarà in vigore dal 5 marzo al 6 aprile (il giorno dopo Pasquetta), e che probabilmente per i giorni di Pasqua saranno in vigore le stesse misure e cautele dei giorni di Natale: lockdown, tutta Italia in zona rossa.

La risposta di Zingaretti

Non si è fatta attendere la risposta del segretario del Partito democratico, che ha affidato le sue parole a Facebook: