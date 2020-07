Gli assembramenti senza distanze al Papeete

Repubblica Bologna racconta oggi che si sta creando un caso intorno al Papeete di Massimo Casanova, europarlamentare della Lega che ha spesso ospitato Matteo Salvini, perché si balla anche se è vietato e nessuno indossa le mascherine. Ma non tutti sembrano preoccupati:

Una situazione difficile da gestire, tanto il sindaco Massimo Medri (Pd) invoca l’aiuto delle forze dell’ordine: «Polizia e carabinieri hanno sempre inviato rinforzi alle pattuglie locali durante il periodo estivo, ma proprio quest’anno, con quello che significa la ripartenza dopo il lockdown, ancora non si è visto nessuno, né si hanno notizie di agenti in arrivo. Noi i controlli li facciamo ma abbiamo bisogno di essere sostenuti: Cervia durante l’estate passa da 30mila a 150mila presenze e con numeri come questi, soprattutto nel fine settimana, qualche problema di assembramento si crea. Poi la tensione sta calando e c’è un po di resistenza a mantenere le distanze, ma stiamo chiedendo agli esercenti di continuare a sforzarsi. Agli avventori invece rinnovo l’appello: ci si può divertire anche rispettando le regole, per il bene di tutti».

Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e patron del Papeete, ritiene che la questione non sia di propria competenza: «Sono lo stabilimento più controllato di Italia — sbotta — i vigili sono già passati cinque volte per controllare la distanza da un lettino all’altro, noi alla gente glielo diciamo di mettere la mascherina, ma non posso essere io a multare i miei clienti oppure a cacciarli via. E se una persona ascolta la musica e si muove oppure balla sul suo lettino, io cosa posso farci?»