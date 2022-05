Papa Francesco vuole andare a Mosca per incontrare Putin

Il Vaticano chiama, Mosca (al momento) non risponde. Papa Francesco si è detto pronto a incontrare il Presidente russo Vladimir Putin per chiedere – de visu – la fine della guerra in Ucraina. Il Pontefice, che oggi si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio per tentare di risolvere il suo problema a un legamento lacerato, ha detto che per il momento non andrà a Kyiv perché prima deve parlare con il capo del Cremlino.

Papa Francesco si dice pronto a incontrare Putin a Mosca

Nel suo colloquio con Il Corriere della Sera, Papa Francesco si è posto molti interrogativi su questa guerra. Ha spiegato di aver parlato anche con capo della Chiesa ortodossa, il Patriarca Kirill, nel tentativo di aprire uno spiraglio di dialogo attraverso i principali esponenti della fede Cristiana. Poi la spiegazione: non andrà in Ucraina, almeno per il momento, perché prima vuole parlare con chi ha mosso la pedina sulla scacchiera del conflitto scatenando la guerra.

“A Kiev per ora non vado. Ho inviato il cardinale Michael Czerny e il cardinale Konrad Krajewski che si è recato lì per la quarta volta. Ma io sento che non devo andare. Io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin. Ma anche io sono un prete, che cosa posso fare? Faccio quello che posso. Se Putin aprisse la porta”.

Una porta che, dunque, al momento non sembra aperta. Secondo quanto dichiarato dal Pontefice, dunque, per il momento dal Cremlino non è arrivato il via libera a un incontro con il Santo Padre. I due non si parlano da tempo, dal compleanno del Papa. Era il mese di dicembre e non sembravano esserci quei venti di guerra che poi si sono scatenati, al segnale di Putin, all’alba del 24 febbraio scorso. Oltre due mesi in cui sono morte migliaia di persone. Migliaia di civili innocenti.

(foto IPP/zumapress)