“Manca il toccare le miserie. E il toccare ci porta all’eroicità. il tatto è il senso più pieno, che ci mette la realtà nel cuore.” Le parole di Papa Francesco sull’indifferenza

Papa Francesco: “Ci manca il toccare le miserie” | VIDEO

“Manca il toccare le miserie. E il toccare ci porta all’eroicità. il tatto è il senso più pieno, che ci mette la realtà nel cuore.” Sua Santità #PapaFrancesco a #CTCF pic.twitter.com/COMv3yyFwC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

Il discorso di Papa Francesco sulla politica migratoria si arricchisce anche di una riflessione:

“Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager nella Libia, i lager dei trafficanti. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi alcune volte sono respinti. ” Sua Santità Papa Francesco a #CTCF pic.twitter.com/Qlnm5uX8Iq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

“Quello che si fa con i migranti è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager nella Libia, i lager dei trafficanti. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi alcune volte sono respinti. Per qualcuno che ha la responsabilità locale dicono ‘qui non vengono’. Ci sono queste navi che girano cercando un porto: ‘no che tornino e muoiano in mare’. Questo succede oggi. Una cosa è vera: ogni paese deve dire quanti migranti può accogliere. Questo è un problema di politica interna che deve essere pensato bene e dire ‘io fino a questo numero posso’. E gli altri? Ma c’è l’Unione Europea, mettersi d’accordo! ‘Io Si fa l’equilibrio, ma in comunione… Adesso c’è un’ingiustizia: vengono in Spagna e in Italia, i paesi più vicini, diciamo così. E non li ricevono altrove. Un migrante sempre va accolto, va accompagnato, va promosso, e va integrato. Accolto perché c’è la difficoltà e poi accompagnarlo, promuoverlo un po’ e integrarlo nella società. Quest’ultimo è molto importante. Un migrante integrato aiuta quel paese. Dobbiamo pensare intelligentemente la politica migratoria: una politica continentale. È una responsabilità nostra. Il fatto che il mediterraneo sia oggi il più grande cimitero d’Europa ci deve far pensare. Credo che questo è realismo puro.”