Orsini e la teoria per la quale “Draghi è il Lukashenko di Biden” | VIDEO

Intervistato da Massimo Giletti a Non è l’Arena, il sociologo e professore della Luiss Alessandro Orsini formula nuovamente la sua teoria secondo la quale l’Italia starebbe agendo da paese satellite degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina: “Mi faccia dire qualcosa sul governo italiano, perché c’entra con la pace con la Russia. Il governo italiano è un governo di gran furbi, e questo lo dico con grandissimo dolore, perché è uno dei principali ostacoli alla pace in Ucraina. Perché siccome Draghi è il Lukashenko di Biden, siccome l’Italia sta agli Stati Uniti come la Bielorussia alla Russia”.





“Lei sta dicendo delle parole molto forti”, lo interrompe Giletti. “Mi lasci spiegare – prosegue Orsini – negli Stati Uniti il più grande intellettuale, si chiama Noam Chomsy, dice in un’intervista del 2005 che gli Usa sono il Paese più terrorista del mondo. Quindi io nel mio Paese voglio lo stesso livello di libertà che c’è negli Stati Uniti, perché io mi sono formato lì e pretendo più libertà nel mio Paese. Quindi se Chomsky può dire questa cosa io voglio dire che Draghi è il Lukashenko di Biden. Io sto lottando per i diciottenni, per gli studiosi di domani, voglio che gli studiosi di oggi abbiano più coraggio di parlare”. Giletti lo incalza: “Quindi lei dice che il massacro che sta subendo è figlio di questa situazione”. “Certo – risponde Orsini – io perseguo un progetto pedagogico, voglio che ci sia più libertà di espressione in questo Paese. E voglio che i 18enni abbiano il coraggio di essere adulti migliori di noi”. E Giletti: “Ma il parallelismo Lukashenko-Draghi è pesante”. Orsini conclude: “Non ritratto nulla, ma mi faccia spiegare. La mia teoria è che il sistema internazionale è fatto di parti interconnesse. Ci sono delle superpotenze e degli stati satelliti. L’Italia è uno stato satellite degli Stati Uniti così come la Bielorussia è uno stato satellite della Russia. Come conseguenza logica di questa premessa teorica io affermo che Draghi è il Lukashenko di Biden”.

