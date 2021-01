Franco Colleoni: il figlio arrestato per l’omicidio del leghista

Franco Colleoni, è stato ucciso ieri mattina nel cortile della sua casa di Dalmine: 68 anni, è stato colpito più volte alla testa con un corpo contundente e lasciato a terra. Attorno alle 11,30 uno dei figli lo ha trovato rincasando e ha avvisato sua madre e suo fratello, che vivono nella stessa grande abitazione formata da più appartamenti e dove, al pianterreno, si trova anche il ristorante ‘Il Carroccio’ che Colleoni gestiva da oltre vent’anni, di recente affiancato da uno dei figli. Colleoni, 68 anni, leghista della vecchia guardia, ex segretario provinciale del partito, è stato trovato senza vita poco dopo mezzogiorno dalla ex moglie che ha chiamato uno dei figli. Il Corriere Bergamo scrive che Francesco Colleoni, figlio della vittima è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L’uomo di 34 anni questa notte ha ammesso davanti ai carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Treviglio di avere avuto una colluttazione con il padre, ma di non ricordare niente:

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato questa mattina uno dei figli della vittima, Francesco 34 anni, di Dalmine. L’attività di polizia giudiziaria svolta dal momento dell’omicidio dai carabinieri ha permesso di accertare che nella mattinata di ieri dopo l’ennesimo diverbio per la riapertura della loro trattoria «Il Carroccio» padre e figlio, cuoco del locale, hanno avuto una colluttazione nel corso della quale il giovane ha percosso violentemente il padre facendolo cadere a terra e facendogli sbattere più volte la testa su una pietra del cortile.