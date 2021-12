Il noleggio a lungo termine è una soluzione alternativa all’auto che riscontra sempre più successo presso privati, possessori di partita IVA e aziende. Ed è proprio per queste ultime che è stato inizialmente introdotto in Europa durante gli anni Settanta, secondo quanto proposto inizialmente negli Stati Uniti e nel Nord America. Un fenomeno che sembra destinato a continuare a crescere. In questo articolo vi mostriamo perché

Noleggio a lungo termine: quali sono i benefici per le aziende?

Prima di parlare dei benefici del noleggio a lungo termine è necessario fornire una sua definizione. Si tratta di una formula che consente di avere a disposizione una vettura per un tempo che va dai 24 ai 60 mesi secondo un canone mensile “all inclusive”, ovvero che comprende tutte le spese di gestione del veicolo comprese quelle di assicurazione, manutenzione sia ordinaria sia straordinaria e bollo auto.

La scelta della società di noleggio è fondamentale e tra le realtà più interessanti c’è Gocar, un’azienda che permette di ottenere la vettura più adatta alle proprie esigenze per uso professionale e personale. Un vantaggio di non poco conto nell’epoca attuale che vede, così, una gestione dell’auto aziendale davvero semplice e conveniente.

Gli altri motivi per cui il noleggio lungo termine per aziende conviene sono:

Possibilità di avere a disposizione le vetture più adatte alle esigenze dell’azienda scegliendo all’interno di un’ampia gamma di modelli di ultima generazione.

I veicoli sono disponibili a un prezzo particolarmente agevolato, grazie all’alto potere di acquisto che ha la società di noleggio.

Il noleggio a lungo termine presenta dei vantaggi fiscali specifici di cui possono usufruire oltre che le imprese, anche i possessori di partita IVA.

Si possono avere le vetture sia con che senza anticipo, la cifra da versare mensilmente rimane invariata.

Nessuna scadenza amministrativa da tenere a mente: pensa a tutto la società di noleggio.

Risparmio di tempo: quello che va dedicato all’auto è unicamente legato alla pratica di guida.

Minore esposizione finanziaria. L’azienda può impiegare al meglio le proprie risorse per il “core business”.

Nessuna pratica inerente alle operazioni di rivendita della vettura. Un fattore da non sottovalutare dal momento che le vetture aziendali spesso percorrono un importante numero di chilometri e si trovano spesso soggette a una maggiore svalutazione nonché nella necessità di essere cambiate frequentemente.

Il noleggio a lungo termine rappresenta, quindi, una valida alternativa all’acquisto dell’auto per le aziende dal momento che comporta un risparmio a 360°, non solo in termini economici ma anche di tempo e di possibilità di investimento. Da qui si capisce la crescita esponenziale che ha avuto negli ultimi anni, la quale sembra destinata a non arrestarsi.

Quale azienda scegliere per il noleggio a lungo termine

La scelta della società di noleggio, come abbiamo accennato, è fondamentale. I criteri con cui effettuare questa importante decisione? In primo luogo l’esperienza: un’azienda presente da più tempo nel noleggio a lungo termine dimostra di per sé di essere affidabile e competente.

Gli altri elementi da tenere in considerazione sono la qualità delle vetture, il loro costo mensile (ovvero quello della rata del canone “all inclusive”) e le recensioni sul servizio proposto.