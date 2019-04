Noemi Letizia da Casoria è una delle sei ragazze scelte per partecipare a un reality show in salsa napoletana le cui concorrenti saranno tutte napoletane, di bell’aspetto, giovani (ma nemmeno troppo), che hanno superato i provini organizzati nei giorni scorsi a «Casa Rubinacci relais». Ce l’hanno fatta in sei, ma potrebbero diventare sette, spiega il Mattino di Napoli, se i vertici della produzione lo riterranno opportuno: i loro nomi saranno svelati uno alla volta con l’obiettivo di creare attesa e curiosità.

Noemi Letizia nel reality napoletano

Ma la prima a scendere in campo è proprio Noemi Letizia, al centro dell’attenzione dei media da quando nel 2009 Berlusconi, allora presidente del Consiglio, si presentò alla sua festa di diciotto anni in un locale dell’hinterland:

Sarà lei, la ex papi girl di Berlusconi, da qualche mese mamma felice per la terza volta, a guidare il gruppo di donne che per quasi cento giorni trascorrerà buona parte della propria giornata sotto le luci delle telecamere.

È vero che non si tratta della seconda edizione delle “Lucky Ladies”, ma è anche vero che il format è molto simile: «Sì, certo spiega Alessandra Rubinacci, co-autrice del programma e anima e motore dei provini napoletani – la sostanza è la stessa anche se, stavolta, la formula è quella del documentario. È chiaro che non mancheranno feste, aperitivi, vernissage, serate di gala, abiti lunghi, gioielli e tacchi a spillo. C’è bisogno di bellezza e leggerezza anche in tv e le “nostre” signore sono pronte a scendere in campo».