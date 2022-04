Durante un litigio a distanza a L’Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria, l’attore si è rivolto all’opinionista del programma al maschile dicendo “Caro Vladi”. Il contesto era un battibecco nato in seguito all’eliminazione dal programma della coppia Russo, la cui nomination sarebbe scaturita proprio in seguito ad alcune trame ordite da Vaporidis. La sua tesi era farli eliminare prima che loro due avessero fatto lo stesso al televoto con la coppia composta da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. “La stima che ho per loro è enorme. Sono persone eccezionali che hanno fatto di tutto. Ho pensato potessero battere Alessandro e Carmen che anche io, come molti, non stimo”, ha detto Vaporidis.

“Lui mi da del regista”

“Caro Vladi” La mancanza di rispetto che ha avuto Vaporidis nei confronti di Vladimir non è ignoranza o un semplice errore ma solo cattiveria. Reazione giustissima quella di Vladi, chapeau. #isola

pic.twitter.com/60UU8fD9VF — Vale ♐️ (@afiresign_) March 31, 2022

Vaporidis si rivolge col maschile a Luxuria a L’Isola dei famosi | VIDEO

“Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo scopro come regista. Penso volesse far eliminare la coppia e che la sua giustificazione sia farlocca“, il commento di Luxuria. In quel momento, lo scivolone. Vaporidis dice a Luxuria: “Caro Vladi, tu dall’alto della tua accademia…”. “Intanto dì cara Vladi, se vogliamo parlare di rispetto. E con questo ho chiuso”, la replica immediata. L’attore si corregge immediatamente e dice “Cara Vladi”, e poi attacca ancora: “Bene, prenditi l’applauso, ma devi portare rispetto”.