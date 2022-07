“Quanti si sono fatti questi stupidi problemi?”, il messaggio di Nancy Brilli sulla body positivity | VIDEO

L’attrice ha postato sui suoi canali social il filmato della sua “prova costume” per sensibilizzare tutti ad accettare il proprio corpo e al non rimanere incastrati nei giudizi altrui

Non farsi condizionare dai giudizi degli altri ed essere in pace con il proprio corpo. Questo il messaggio, all’insegna della body positivity, lanciato da Nancy Brilli sul suo canale Instagram. L’attrice romana ha deciso di condividere con i suoi fan il video della sua “prova costume”, proprio per rilanciare quel pensiero di accettazione del proprio corpo e del proprio fisico che deve portare tutti a non dare peso ai commenti di altre persone.

Nancy Brilli, la sua “prova costume” nel nome della body positivity

Nel filmato, Nancy Brilli mostra il suo corpo in bikini, assumendo diverse pose proprio per evidenziare il senso del suo messaggio. E infatti, quel video è corredato da un lungo monologo con sé stessa che racconta e racchiude i pensieri e i timori che hanno molte persone:

“Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e…

Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatti questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”.

Essere in pace con sé stessi e con il proprio corpo. Anche l’attrice capitolina, dunque, si iscrive al gruppo di personalità del mondo dello spettacolo che vuole lanciare messaggi e pensieri improntati sulla body positivity: l’accettazione del proprio fisico, del proprio essere e di quello delle altre persone che ci circondano. La risposta migliore al fenomeno, purtroppo ancora presente (soprattutto sui social) del body shaming.

(foto e video: da Instagram)