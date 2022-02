Il commosso monologo di Lorena Cesarini contro i razzisti che l’hanno attaccata | VIDEO

“Non se lo merita, l’hanno chiamata lì perché è nera”, “Ecco l’extracomunitaria”, “Forse l’hanno chiamata per lavare le scale e innaffiare i fiori”: sono alcune delle frasi rivolte sui social a Lorena Cesarini dopo l’annuncio da parte di Amadeus al Tg1 che anticipava la presenza dell’attrice nata a Dakar, in Senegal, come sua spalla alla seconda serata del Festival di Sanremo. “Perché c’è della gente che ha un problema col colore della mia pelle?”, si è chiesta – visibilmente emozionata – sul palco. Ha letto poi un passo di “Il razzismo spiegato a mia figlia”, un libro di Tahar Ben Jelloun, scrittore marocchino particolarmente impegnato sul tema: “La figlia Marianne fa una domanda al padre: ‘Babbo, cosa è il razzismo?’. E lui risponde: ‘Tra le cose che ci sono al mondo il razzismo è la meglio distribuita. Un comportamento comune a tutte le società, tanto da diventare ahimè banale'”.



“Il razzista – prosegue il testo – crede che lo straniero appartenga a un’altra razza, che considera inferiore. Ma ha completamente torto. Il razzismo non ha alcuna base scientifica. Esiste un solo genere umano, nel quale ci sono uomini e donne, persone di colore, di alta statura o statura bassa, con attitudini differenti e variate. Ma tutte le donne e tutti gli uomini hanno nelle vene sangue della stessa tinta, sia che abbiano la pelle bianca, nera o di altro colore. Perché un uomo è uguale a un uomo”.

Prima di prendere parte al Festival, ma dopo l’annuncio di Amadeus, all’Ansa aveva raccontato: “L’integrazione è ancora una sfida purtroppo, lo dico a malincuore. È sorprendente che sia una questione di cui discutere in Italia, unico Paese europeo ancora così indietro su questi temi”.