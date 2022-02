Monica Vitti, morta a 90 anni l’attrice icona del cinema in Italia

Era malata di Alzheimer da tempo, è morta oggi a Roma – la sua città natale – all’età di 90 anni Monica Vitti, pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli. Ad annunciarlo è stato Walter Veltroni su twitter. “Roberto Russo – ha scritto – il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto”. L’icona del cinema italiano era assente da diversi anni dalla scena pubblica. Aveva compiuto gli anni lo scorso 3 novembre. Secondo quanto riporta AdnKronos, l’annuncio è stato dato anche a Sanremo, dove è in corso il Festival. Alla notizia, tutti i giornalisti della sala stampa allestita al Casinò si sono alzati in piedi per un lungo, commosso applauso.

La sua carriera cinematografica è durata quarant’anni e le ha permesso di togliersi enormi soddisfazioni. Ha ottenuto numerosi premi, tra cui cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), tre Nastri d’argento, dodici Globi d’oro (di cui due alla carriera), un Ciak d’oro alla carriera, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un Orso d’argento alla Berlinale, una Concha de Plata a San Sebastián e una candidatura al premio BAFTA.



Scelse il nome d’arte “Monica Vitti” Su consiglio di Sergio Tofano – suo insegnante di Accademia – che la invitatò ad adottare un nuovo nome e cognome che suonasse meglio: scelse metà del cognome di sua madre, Vittiglia, alla quale era molto legata e che morì quando era ancora giovane, mentre il nome “Monica” lo aveva aveva appena letto in un libro.

Il suo talento l’ha resa capace di variare dalla commedia al cinema d’autore con rara versatilità. Fu musa di Antonioni e mattatrice comica, compagna di avventure di Alberto Sordi. Dotata di un’ironia e un anticonformismo che le hanno permesso di attraversare indenne mode e stagioni.