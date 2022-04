Mike Tyson prende a pugni un passeggero che lo importuna in aereo | VIDEO

L’ex campione di pugilato Mike Tyson perde la pazienza in aereo con un passeggero molesto e lo prende a pugni

Su un volo Jet Blue che stava per partire da San Francisco diretto in Florida l’ex pugile Mike Tyson ha dato in escandescenze e ha preso a pugni un passeggero che lo stava importunando nel tentativo di parlare con lui. L’uomo ha riportato diversi lividi alla testa e la fuoriuscita di sangue, mentre il campione dei pesi massimi è stato fatto scendere dall’aereo prima del decollo.

Mike Tyson laid hands on man annoying him on a plane 👊 pic.twitter.com/6u94mAwDvv — My Mixtapez (@mymixtapez) April 21, 2022

Secondo il sito di gossip Tmz, tra i primi a riportare la notizia e mostrare il video di quanto accaduto – registrato da un passeggero con lo smartphone a bordo – Tyson sarebbe stato gentile con i vicini di posto ma avrebbe avuto una reazione rabbiosa quando l’uomo “non smetteva di provocarlo”. Dopo avergli chiesto un selfie ed averlo ottenuto, infatti, il giovane ha continuato a parlargli all’orecchio con tono agitato. Fonti vicine all’ex campione riportano che fosse ubriaco. Dopo l’accaduto il ragazzo ha ricevuto cure mediche e poi è andato alla polizia per denunciare l’incidente.