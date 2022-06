Michele Santoro a Cartabianca critica la cessione di armi all’Ucraina, temendo che avvicini l’Italia al conflitto: “È diventato un po’ un ritornello, c’è l’invasore e l’abbiamo capito, c’è la guerra, anche questo l’abbiamo capito. Sono due fatti che nessuno può negare. Sono delle responsabilità che nessuno può negare. Detto questo il fatto che noi siccome c’è un’invasione allora dobbiamo essere impegnati in un conflitto bellico è una cosa che io personalmente nego. C’è ovviamente tutta la solidarietà che dobbiamo dare al popolo ucraino, in mille forme, ma non con le armi. Io non posso riconoscere la necessità di dare armi al popolo ucraino solo perché è invaso”.

Come fa Santoro a dire che se abbiamo aiutato Zelensky dovevamo fare lo stesso con Saddam?

Parlando con l’ex ministro degli Interni Marco Minniti svela poi quello che secondo lui sarebbe un discorso “di grandissima ipocrisia”: “Spiegatemi, quando gli Usa hanno invaso l’Iraq dovevamo andare a combattere al fianco di Saddam? Hanno invaso, bombardato, lanciato sulla metropoli di Bagdad in un solo giorno tutti i missili lanciati da Putin in un mese e mezzo sull’Ucraina. Siamo andati a difendere Saddam? No. Quando c’è stato l’Afghanistan che cosa abbiamo fatto? E in Kosovo? Oggi noi diciamo che i russi bombardano i civili, bene. Noi siamo andati a bombardare le fabbriche della Fiat a Belgrado, non ce lo dobbiamo scordare. Abbiamo bombardato i civili in Serbia, non siamo andati con le armi a liberare gli albanesi in Kosovo”.