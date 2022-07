Luca Borla, gestore del negozio di sigari “Casa del Habano” in via Anfossi a Milano, non dimenticherà mai quello che gli è successo oggi: Michael Jordan è entrato nella sua attività per chiedergli se avesse alcuni tipi di sigari che lui preferisce. Il pluricampione con i Chicago Bulls e con gli Stati Uniti è infatti un amante e ne è anche esperto: fuma un sigaro al termine di ogni gara decisiva, un rituale per festeggiare un trionfo, per uno sportivo che in carriera di trionfi ne ha vissuti tantissimi.

La reazione del titolare di un negozio di sigari di Milano quando vede entrare Michael Jordan

Borla, che ha due figli che giocano a basket, ha raccontato la sua esperienza alla nota pagina social sulla pallacanestro “La Giornata Tipo”: “Oggi un signore alto è entrato in negozio ed ha chiesto se avessi alcune tipologie di sigari. Lo guardo meglio. Capisco. Mi tremano le gambe… Oggi ho servito Michael Jordan”.

“È arrivato attorno alle 13 – ha aggiunto – lui è un amante dei sigari cubani ed è entrato per fare acquisti. Io ho due figli appassionati di basket e non potevo non riconoscerlo”. Il campione si trova a Milano in vacanza insieme alla moglie e a un amico, ha chiesto agli addetti alla sicurezza che lo seguono di non essere avvicinato da curiosi e appassionati.

(immagine di copertina: La Giornata Tipo)