"Per troppe donne diritto a vita libera da violenza non è realtà", il messaggio del Presidente Mattarella

Uno sguardo ai casi di cronaca che riempiono le pagine dei giornali italiani, ma anche alle condizioni di vita delle donne che vivono all’estero (tra i Paesi al centro di conflitti internazionali a quelli in cui i diritti umani vengono continuamente violati e scalfiti da norme che non tutelano l’essere umano in quanto donna). Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha voluto inviare un messaggio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, rimarcando alcune lacune ancora da colmare. Anche nel nostro Paese.

Mattarella, il messaggio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

La dichiarazione del Presidente Mattarella è stata diffusa, attraverso una nota stampa, dal sito ufficiale del Quirinale: