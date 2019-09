La lettera di Marina Berlusconi su Imane Fadil

Marina Berlusconi scrive una lettera al Corriere della Sera sul caso Imane Fadil, la modella marocchina teste d’accusa nel caso Ruby di cui si sospettava una morte per avvelenamento e che invece è deceduta per cause naturali. La figlia di Silvio si arrabbia per tutte le allusioni nei confronti del padre che in questi mesi hanno accompagnato il caso fino alla fine delle indagini della procura di Milano (tra cui, sembra di capire, quelle di Marco Travaglio):

Caro Direttore,

ora che l’evidenza dei fatti impone a tutti di tornare alla razionalità, una riflessione relativa al modo in cui la terribile vicenda della morte di Imane Fadil è stata gestita credo sia giusto farla. Non solo su ruolo e obiettività dell’informazione, ma anche, più in generale, sulla cultura dell’allusione e della calunnia e su quanto tutto questo intossichi la vita democratica del nostro Paese (…).

È tutto vero. Però… E qui scatta il consueto, perverso meccanismo, l’escamotage infallibile che consente di lanciare, nascondendo lamano, le calunnie più inverosimili: il «ragionamento politico», l’analisi del«contesto», la riflessione sullo «scenario». Tradotto: se di delitto si tratta, è chiaro che Silvio Berlusconi non c’entra, figurarsi. Però… una superteste a suo carico muore in quel modo ufficialmente sospetto… Però… magari qualcuno potrebbe avergli voluto fare un favore, oppure tendergli una trappola… Del resto, con le sue frequentazioni… E via a tutto l’indecente campionario di fango che ci sentiamo sciorinare da decenni, con il pretesto di una sorta di responsabilità morale tanto assurda che neppure i tribunali staliniani credo avrebbero mai avuto il coraggio di sostenere.

Con assoluto sprezzo dell’intelligenza altrui, non ci si è vergognati neppure di fare un parallelo con il delitto Matteotti (il delitto Matteotti… Ma ci rendiamo conto della grottesca enormità?). Ora, dopo un’attesa che pareva infinita, le agenzie informano che secondo gli esami clinici Imane Fadil è morta per cause naturali. Fine del caso. Fine del mistero. Qualche sbrigativo articolo, e avanti il prossimo.