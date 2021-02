La moglie di Luca Attanasio ne è convinta. E rivela questa sua convinzione durante un’intervista a Il Messaggero: “Il mio Luca è stato tradito da qualcuno che gli stava molto vicino”. E ancora: “L’unica risposta che mi sono data e che posso dare è che qualcuno che conosceva i suoi spostamenti ha parlato, lo ha venduto e lo ha tradito. Mentre io ho perso l’amore della mia vita”. Parole strazianti. Ed effettivamente il dubbio della moglie di Attanasio è condiviso da molti. E ovvero: chi sapeva della missione dell’ambasciatore? Chi è che ha segnalato a che ora e in che punto sarebbero passate le due jeep bianche su cui viaggiavano i sette (lui, il carabiniere Vittorio Iacovacci, l’autista Mustafa Milambo, il vicedirettore del Pam in Congo Rocco Leone e tre congolesi – di cui non si hanno tracce)?

Alcune informazioni utili potranno essere date da Leone, che – dopo essere già stato sentito dai Ros e fagli 007 italiani – verra ascoltato anche a Roma, in procura. Quello che è trapelato da quanto ha detto lui è che gli assalitori fossero sei (cinque armati di kalashnikov e uno di machete). Ma non tanto di più. Non c’è stata esecuzione, e questo lo ha detto l’autopsia. Ma le morti (a parte quella dell’autista), sono avvenute durante lo scontro a fuoco: iniziato da chi? Dai ranger o dai rapitori? Anche questo è troppo presto per dirlo. I dubbi sono ancora tanti, e le stranezze anche. Come quella riportata oggi dal quotidiano La Stampa: